Bologna Fc | Posch si è sposato | chi è la moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Stefansi è. Il difensore rossoblù è convolato a nozze nei giorni scorsi in Austria con la sua dolce metà Lena. A suggellare un momento d’oro per il, che insegue il sogno Champions, c’è spazio anche per un grande momento personale per uno dei protagonisti della cavalcata rossoblù, tra i ‘fedelissimi’ di Thiago Motta. A dare il lieto annuncio la neodisu Instagram, con una foto che li ritrae ancora in abiti da cerimonia e la didascalia “Hol’amore della mia vita”. Chi è laLa coppia è poi tornata a, dove vive insieme da quandosi è trasferito in rossoblù, nel settembre del 2022. E presto la famiglia si allargherà: i due sono ...