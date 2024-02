Tra i 14 e i 35 anni | non studiano né lavorano Un progetto punta a coinvolgere i “Neet“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ridurre l’incidenza della povertà educativa, culturale e relazionale tra i giovani. Se lo prefigge il“Follow your dreams: c’è tutto un mondo intorno“ che coinvolge 48 Comuni dell’Ambito territoriale dell’Alto e Basso pavese con Siziano come capofila. Sono stati 90 in Italia i Comuni che hanno partecipato al bando, solo 36 sono stati finanziati e due si trovano in Lombardia, tra cui Siziano che collaborerà con tre partner: Centro Servizi Formazione, Csv Lombardia Sud e Le Torri, Associazione Giovanile di Promozione Sociale. Sei le azioni previste dalche guarda ai, giovani dai 14 ai 35che none non. Nei centri coinvolti sono circa 25mila di questa d’età, ma non si sa quanti inattivi. Il primo obiettivo è identificarli. "Prevediamo la ...