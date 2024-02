IL Notiziario Guccione scalpita Multa per i fumogeni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Doveva svolgere una doppia seduta ieri l’Arezzo, ma le condizioni climatiche avverse hanno suggerito prudenza e così la sessione pomeridiana è stata annullata. Gli amaranto continueranno a preparare l’importante sfida contro l’Ancona, cinque punti dietro in classifica. L’allenamento di domani e la rifinitura di venerdì saranno a porte chiuse. Indiani alle prese soprattutto con l’emergenza in difesa e con la necessità di ritrovare la via del gol con maggior regolarità. Senza Masetti e Risaliti squalificati per un turno, tornerà sicuramente Chiosa a far coppia con Polvani. Davanti, il tecnico studia alternative: Catanese dietro Gucci e Gaddini a sinistra sono più di un’opzione. Intanto, l’Arezzo è statoto dal giudice sportivo con un’ammenda di 400 euro per aver accesso, a Ferrara, cinqueche hanno provocato la ...