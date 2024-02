Dopo 50 giorni di stop torna in servizio la funicolare di San Vigilio

Andrea Casalegno: “Poche vacanze e mai a cena, mio padre e io uguali e lontani”: Trascorsi i giorni e le notti su una sdraio, in una stanzetta lì fuori». «Dopo la morte di mia madre sono stato portato a Roma da mia nonna e lì ho fatto un anno di asilo. Tornato a Torino mi sono ...laprovinciapavese.gelocal

Sara uccisa, la mamma disperata: «Non li ho mai visti litigare». Alberto è indagato per omicidio volontario: PADOVA - Sentita dai carabinieri poche ore Dopo aver scoperto che sua figlia Sara Buratin, 40 anni, era stata accoltellata e uccisa dal compagno Alberto Pittarello, 38 anni, Maria Pasqualetto ...ilgazzettino

Montecosaro, furto con spaccata al bar: ladro finisce in manette ma torna in libertà Dopo la convalida dell'arresto: MONTECOSARO Con un’asta ha spaccato la vetrata di un bar, è entrato e ha rubato il denaro lasciato all’interno della cassa, 17,42 euro per poi fuggire. È finito in ...corriereadriatico