Colloquio per la graduatoria per assumere giardinieri

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E’ online l’avviso di selezione pubblica per prova pratica,tecnico-attitudinale e titoli per la formazione di unada utilizzare per le assunzioni di 2 operatoria tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero necessarie. Lo rende noto Nausicaa, società multiservizi del Comune di Carrara. Mansioni: l’esecuzione di compiti di manutenzione e cura del verde quali manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi (parchi, giardini, aree verdi di quartiere, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici, aree verde di pertinenza stradale, ecc.) anche con utilizzo di macchinari specifici in affiancamento di personale esperto. Il profilo prevede inoltre lo svolgimento mansioni accessorie quali lo sfalcio della vegetazione infestante i ...

