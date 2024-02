Marcello Lippi | Adesso vinco io - Eventi cinematografici in programma oggi in diverse sale della Toscana

(Di martedì 27 febbraio 2024) ASTRA "io -" Ore 17 Dalle 19.30 sala riservata "Cineforum Ezechiele" MODERNO Martatona "Dune" Ore 17.30 parte 1. Ore 20.30 parte 2 (prezzo unico) CENTRALE "La zona di interesse" (versione originale con sottotitoli) Ore 17.30 "Volare" Ore 20 (al termine incontro con la regista Margherita Buy) PUCCINI (Altopascio) "Bob Marley - One Love" Ore 18 - 21 ROMA (Barga) "Te l’avevo detto" Ore 21.15 PUCCINI (Fornaci) "Psst lives" Ore 21.15 EDEN (Castelnuovo) "Madame Web" Ore 21

Il video INTEGRALE dell’ incontro stampa con Marcello Lippi per il docufilm Adesso vinco io, evento speciale al cinema solo il 26, 27 e 28 febbraio 2024 Vi ... (spettacolo.eu)

Ricordi e riflessioni: Gilardino e Iaquinta su Lippi e il Mondiale 2006: Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa, e Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus, hanno recentemente condiviso i loro ricordi e riflessioni su Marcello Lippi e la vittoria del Mondiale ...informazione

Totti: “Dybala è un campione, contento per la sua tripletta. De Rossi ha portato la sua romanità”: In occasione della presentazione del documentario biografico “Adesso vinco io” di Marcello Lippi tra gli ospiti è presente lo storico ex capitano della Roma Francesco Totti, che prima della proiezione ...gazzettagiallorossa

Totti esalta De Rossi: "Ci sta mettendo la sua romanità, è partito col piede giusto": Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di Marcello Lippi: "Ci sono tante cose da ricordare di lui. Una in particolare, anche se banale, dopo l'infortunio alla caviglia ...tuttonapoli