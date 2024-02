Grande Fratello | Beatrice Luzzi conquista un posto in finale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 febbraio 2024) La puntata del, andata in onda lunedì 26 febbraio, non ha deluso le aspettative dei tanti appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini.ha battuto al televoto Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia Colmenares, aggiudicandosi per prima unin. L’attrice al termine della serata ha festeggiato il suo traguardo con un brindisi, insieme ai suoi compagni d’avventura. Nel corso della lunga diretta, Simona Tagli ha ricevuto una sorpresa speciale: la showgirl ha avuto modo di poter incontrare sua figlia Georgia.è la prima finalista La prima finalista dell’edizione corrente delè ...