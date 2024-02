Biasin | «Inter | chiunque prendi funziona! Una cosa mi impressiona»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo aver analizzato la situazione della proprietà nerazzurra, Fabriziosi pronuncia su due confronti fra l’e altri due club di Serie A. IMPIANTO FUNZIONANTE – Fabrizioesprime alcune considerazioni sull’. Di seguito l’vento del giornalista, ospite di Radio Sportiva: «Lautaro Martinez o Rafael Leao? Il capitano nerazzurro penso che sia un giocatore straordinario ed è abbastanza evidente. Anche perché è inserito in un impianto che funziona al 100%. Tu puoi mettercima in questo momento all’funziona al massimo. Di Leao penso che il suo lo faccia, produce e porta punti e sostanza. Magari ci sono delle partite in cui si vede o riesce a incidere meno. Se dovessi togliere un punto di forza al Milan ...

Biasin si proietta già ad Atlético Madrid -Inter, ritorno degli ottavi di Champions League del prossimo 13 marzo. In un suo intervento a Radio Sportiva non ... (inter-news)

Ristrutturazione San Siro, Inter e Sindaco Sala in trattativa: Continua ad evolversi la situazione su San Siro. Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha avuto un contatto con il sindaco Giuseppe Sala secondo Fabrizio Biasin. Il dirigente numero uno nerazzurro ...calcionews24

Inter, Biasin rivela un retroscena su Inzaghi e su un allenatore di una grande di A: Inter, Biasin rivela un retroscena su Inzaghi ed un tecnico di A. L’Inter di Inzaghi, fino da ora, vola sia in campionato che in Champions League. Una squadra totalmente differente rispetto a quella v ...interdipendenza

Calhanoglu non sarebbe incedibile per l'Inter, la Fiorentina vorrebbe riscattare Arthur: Anche Fabrizio Biasin a Tv Play ha sottolineato questo fattore: "Credo abbia una valutazione importante come questa. Il problema è che l’Inter non ha un erede, perché Asllani non è ancora a quel ...it.blastingnews