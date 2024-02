Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo | l’accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il racconto dell’Europarlamentare Con un video,ha raccontato di aver subito una aggressione. “Sono qui ae sono stata”. Alla notte, la, arrivata nella città per la Plenaria dell’Eurocamera, ha pubblica un video sui social per denunciare un aggressione in strada da parte di una persona che parlava italiano. L’eurodeputata gira il video con il suo telefonino mentre, con il volto trafelato, sembra correre per strada. “Sono statada un uomo che parlava italiano. Una serie di insulti pazzeschi poi aveva una specie stampella e me l’ha tirata addosso, sulla schiena e sulle spalle…adesso sto andando…cioè c’è troppa violenza….”. Leggi anche: Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Ernesto Assante All’Ad Kronos ha detto: “Era ...