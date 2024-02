VIDEO – Lecce-Inter 0-4 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024), posticipo pomeridianoventiseiesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Via del Mare. DEVASTANTI –0-4 nel posticipo pomeridianoventiseiesima giornata diA. L’cambia formazione ma non cambia il risultato: è un poker come nello scorso turno contro la Salernitana. Altra prova di forza spettacolarecapolista, che ci mette un quarto d’ora a sbarazzarsi del. Ossia quanto basta a Kristjan Asllani per lanciare Lautaro Martinez, bravo a prendere il tempo ad Ahmed Touba e ...