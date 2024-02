Milan-Atalanta 1-1 LIVE | termina la prima frazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) A San Siro, il match per la 26° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1):Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners;Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA