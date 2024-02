Forum in Masseria a Saturnia | Bruno Vespa al GdI | È stato un successo; nei cortei manganellate solo a persone mascherate Russia sta vincendo guerra in Ucraina - VIDEO

Forum in Masseria: Bruno Vespa porta i ministri a Saturnia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 25 febbraio 2024)intervidal Giornale d'Italia a margine delin, dove hanno presenziato "otto ministri, un viceministro, un 'fulmine' come Renzi in rappresentazione dell'opposizione e una delle più grandi imprese italiane", come spiega ai nostri microfoni. Ecco il b