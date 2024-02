Raiplay contro le fake news La Tgr per la Sardegna

"Uniti contro la disinformazione" - RAI Ufficio Stampa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo storico Alessandro Barbero, il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco e il climatologo Luca Mercalli sono alcuni dei protagonisti di “Oblò, notizie da smacchiare” il nuovo programma di Rai Kids disponibile dal 23 febbraio sue in onda dal 26 febbraio su Rai Gulp. La trasmis

IL Patto DEL SILENZIO bullismo – I film e i cortometraggi sono un modo efficace e impattante per trasmettere un messaggio, soprattutto quello del bullismo e ... (zon)

Il Paradiso, spoiler 4 marzo: Umberto dice a Portelli come agire contro Marcello: Gli spoiler della soap per il 4 marzo svelano che Ciro (Massimo Cagnina) farà ritorno nella sua dimora dall'ospedale dopo essere stato ricoverato per un malore, ma i dissidi tra il capofamiglia, la ... it.blastingnews

Amichevole Italia - Irlanda: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming: Una gara che offre numerosi spunti: la sfida di oggi pomeriggio contro l’Irlanda (calcio d’inizio alle ore 18.15, diretta tv in chiaro su Rai2, streaming su Raiplay) sarà infatti la prima partita di ... today

"Silverpoint": dal 23 febbraio in esclusiva su RaiPlay: Roma, 22 feb. (askanews) - Al campo avventura Silverpoint, quattro ragazzi si imbattono in qualcosa di strano sepolto nel bosco, che sembra generare fenomeni di magnestismo e teletrasporto: una ... spettacoli.tiscali