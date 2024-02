Primavera 1 Tim – Milan-Inter | segui con noi il derby! | LIVE News

Primavera 1 Tim – Milan-Inter 0-1: rossoneri subito in svantaggio | LIVE News

Terza vittoria di fila per la Primavera della Reggiana (26), che si impone 3-2 sul campo del Como (24) e lo scavalca in classifica. I granata subiscono il ... (sport.quotidiano)

TJ - VERONA-JUVENTUS PRIMAVERA 0-0: 1'- Primo pallone della gara giocato dai bianconeri. 11:00 - Inizia il match!! 10:58 - Squadre in campo in questo momento. 10:33 - Le formazioni ufficiali della ... tuttojuve

Convocati Sampdoria Primavera, le scelte per la sfida contro il Monza: Convocati Sampdoria Primavera, le scelte del tecnico David Sassarini per la sfida della 23a giornata contro il Monza Nella giornata odierna i canali del club blucerchiato hanno comunicato la lista dei ... sampnews24

TJ - VERONA-JUVENTUS PRIMAVERA, bianconeri contro un avversario in crisi. Formazioni ufficiali: 10:10 - La Juventus, nona in classifica a 31 puni, deve sfruttare l'occasione contro un avversario in difficoltà. Gli scaligeri, 11 esimi a 27 punti, non hanno infatti mai vinto ... tuttojuve