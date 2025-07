Compra un Patek Philippe da 65mila euro e glielo rubano poco dopo con la tecnica dello specchietto

Un acquisto da sogno si trasforma in un incubo in pochi istanti. Lorenzo Ruzza, dopo aver scelto un prestigioso Patek Philippe da 65mila euro, è stato vittima di un furto fulmineo lungo viale Certosa a Milano, sfruttando la celebre tecnica dello specchietto. Un episodio che mette in luce i rischi delle truffe più astute e ci invita a riflettere sulla sicurezza quotidiana.

È uscito dal negozio di Lorenzo Ruzza con un Patek Philippe da 65mila euro al polso e gliel’hanno rubato mentre stava tornando a casa. È successo nel pomeriggio di giovedì 10 luglio in viale Certosa a Milano, dove alcuni malviventi sono entrati in azione utilizzando la “tecnica dello specchietto”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

