Wesley Juventus | il terzino vuole solo la Roma cosa manca per la fumata bianca nell’operazione con il Flamengo Retroscena

Il calciomercato si infiamma: Wesley, il terzino della Juventus, ha occhi e cuore solo per la Roma. Ma cosa manca ancora per trasformare questa volontà in realtà? Tra retroscena e trattative con il Flamengo, la fumata bianca si avvicina, grazie anche alla forte volontà dei giocatori coinvolti. La strategia del club e le recenti indiscrezioni di mercato potrebbero presto sbloccare l’operazione, portando Wesley in giallorosso.

Wesley Juventus: il terzino ha in mente solo la Roma, cosa serve per chiudere l’operazione con il Flamengo. Retroscena. Il calciomercato Roma si accende sull’asse con il Sud America, con due trattative che, grazie alla volontà dei giocatori, potrebbero subire un’accelerazione decisiva. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sia l’esterno Wesley che il centrocampista Richard Ríos hanno espresso la loro netta preferenza per un trasferimento in giallorosso, rifiutando altre ricche proposte. Ora la palla passa alla dirigenza romanista, che deve trovare l’intesa con i rispettivi club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus: il terzino vuole solo la Roma, cosa manca per la fumata bianca nell’operazione con il Flamengo. Retroscena

