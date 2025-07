Esposito chiede tempo al Cagliari! Alla base una preferenza diversa – SI

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, si trova al centro di un’asta di mercato tra diverse società italiane. Non ancora deciso, l’attaccante preferisce attendere offerte più allettanti prima di impegnarsi col Cagliari. La sua scelta riflette una strategia di attesa volta a valutare le migliori opportunità per il suo futuro. Restano quindi in sospeso i dettagli di un possibile trasferimento, mentre il mercato si prepara a svelare il suo esito.

ATTENDISMO – Il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari non è stato ancora definito a causa della posizione finora espressa dall'attaccante dell'Inter. L'italiano, infatti, pur non avendo chiuso le porte a un trasferimento in Sardegna in vista della prossima stagione, ha al contempo manifestato con chiarezza un orientamento consistente nel dare la priorità a un'altra squadra della Serie A. Il riferimento è alla Fiorentina, Club che viene visto da Esposito come la "prima scelta" in caso di addio all'Inter in estate.

