Mia madre 90enne sotto le macerie Non voleva trasferirsi amava troppo quella casa

Un dramma che ha scosso il cuore di Bergamo, dove l’amore e la paura si sono intrecciati nel momento più difficile. La storia di Adriana Magri, 90 anni, travolta dalla rovina della sua amata casa, ci ricorda quanto fragile possa essere la vita e quanto siano potenti i sentimenti di un figlio. In un attimo, tutto cambia, lasciandoci con il vuoto di un addio improvviso e incolmabile.

Bergamo. "Quando ho visto mia madre sotto quel cumulo di macerie, mi si è stretto il cuore. Ho subito spostato i calcinacci che le erano piovuti addosso per aiutarla a respirare. 'È stata miracolata', mi avevano detto. E sì, ci avevo creduto in quel miracolo. Poi, le cose sono peggiorate in fretta". Gianni Tinti, 63 anni, è l'unico figlio di Adriana Magri, la 90enne morta in ospedale tre giorni dopo essere stata travolta dal controsoffitto della sua camera da letto. "Andavo spesso a trovarla. Era rimasta vedova durante la pandemia. Pensi, ho visto mio padre morire di Covid e adesso lei andarsene così.

