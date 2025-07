Lucas Rojas morto a 17 anni Il pranzo col papà poi lo schianto in galleria

Lucas Rojas Vacas, 17 anni di origini boliviane, aveva appena condiviso un pranzo col papà Victor quando il destino ha spezzato la sua giovane vita. Appassionato di moto, Lucas amava esplorare Bergamo, Milano e le montagne, trovando nella strada la sua libertà e felicità. Ma quel pomeriggio, nel tragitto verso alcune commissioni, il suo sogno si è infranto in una tragica fatalità in galleria, lasciando un dolore profondo nella comunità.

Sorisole. Aveva appena finito di pranzare con il padre Victor. Lucas Rojas Vacas, 17enne di origini boliviane, era montato in sella alla sua Kawasaki 125 per andare a sbrigare alcune commissioni. “Quella moto era la sua grande passione – racconta un amico -. Andava a Bergamo, a Milano, in montagna, al lago. Non importava dove. Quando era in moto, Lucas era felice”. Intorno alle 14, ha imboccato la galleria che passa davanti al centro commerciale ‘Il Continente’, sull’asse interurbano tra Mapello e Ponte San Pietro. Lì, purtroppo, qualcosa è andato storto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Treviglio, il giovane avrebbe perso il controllo della due ruote e invaso la corsia opposta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it