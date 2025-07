Abodi convinto | Italia deve ritrovare motivazioni e orgoglio! Un esempio

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha sottolineato l’importanza di riscoprire il cuore e la passione della nostra Nazionale per tornare a ricoprire un ruolo di primo piano nel calcio internazionale. L’obiettivo è riaccendere motivazioni, orgoglio e unità tra tifosi e atleti, per riportare l’Italia ai fasti di un tempo. La strada è lunga, ma con impegno e determinazione possiamo risalire la classifica e riconquistare il nostro prestigio.

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha illustrato il suo punto di vista sull’uscita dell’Italia dalle prime 10 del Ranking FIFA. Di seguito le sue parole e la sua ricetta per tornare ai fasti del passato. L’OBIETTIVO – Andrea Abodi ha così parlato, a margine della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, delle difficoltà del movimento calcistico italiano: «La sfida è scalare di nuovo la graduatoria, dovremo impegnarci di più mettendoci più cuore e più sentimento. Non credo che abbiamo improvvisamente perso il dato tecnico, quello che mi auguro è che si recuperino le motivazioni e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra così come hanno mostrato le selezioni giovanili. 🔗 Leggi su Inter-news.it