L’organista Jan Vermeire alla Basilica di Aquileia e a Sveta Gora

Preparati a vivere un'esperienza straordinaria tra le note e le emozioni: il celebre organista belga Jan Vermeire torna a incantare con il suo talento, questa volta tra la storica Basilica di Aquileia e il suggestivo santuario di Sveta Gora. Con il terzo appuntamento della rassegna Concerti in Basilica 2025, la musica d’organo si trasforma in un viaggio transfrontaliero di pura magia. Un evento imperdibile per gli amanti delle vibrazioni autentiche e delle atmosfere senza tempo.

Terzo appuntamento della rassegna 2025 con i Concerti in Basilica, organizzati dalla SocietĂ per la Conservazione della Basilica di Aquileia e dal Coro Polifonico di Ruda. E sarĂ ancora un appuntamento dedicato alla musica d'organo, con il belga Jan Vermeire  ospitato venerdì 18 luglio alle 20.45 dalla Basilica di Aquileia ed il giorno prima, giovedì 17 luglio alle 17.30, dal santuario sloveno di Sveta Gora, in una doppia data transfrontaliera in piena sinergia con Go!2025. Vermeire, organista titolare della moderna Nostra Signora delle Dune, ribattezzata anche Cattedrale della Luce, di Koksijde in Belgio, trasporterĂ i partecipanti nel 1723, a Lipsia, dove il consiglio comunale è alla ricerca del nuovo direttore del coro cittadino.

