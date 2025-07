L' anconetano De Mola ai campionati italiani di pesca in apnea

L'anconetano De Mola ha stupito tutti ai Campionati Italiani di pesca in apnea 2025, tenutisi a Gallipoli il 27 giugno. Nonostante il maltempo abbia vietato la seconda giornata di gara, l'entusiasmo e la determinazione degli atleti non si sono spenti. Tra i 38 maschi e le 10 donne provenienti da tutta Italia, il talento marchigiano ha brillato, lasciando il segno nel cuore di questa competizione emozionante. L’unico atleta marchigiano in...

