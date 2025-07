Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri hanno il loro nuovo DT! André nuovo nome a centrocampo Sancho più Conceicao si può

Rimanete sempre aggiornati sulle ultime novità dalla Juventus con il nostro live quotidiano: notizie fresche, indiscrezioni di mercato e cambiamenti importanti in tempo reale. Oggi, tra le novità più calde, spiccano il nuovo direttore tecnico e i possibili arrivi a centrocampo, tra cui Sancho e Conceicao. Non perdetevi neanche un dettaglio: la vostra fonte di fiducia per tutto ciò che riguarda i bianconeri, sempre aggiornata e pronta a sorprendervi.

Ultimissime Juve LIVE – 11 luglio 2025. Sancho Juve: l'inglese più Conceicao, si può. La dirigenza ha un piano per portarli entrambi in bianconero, ecco la strategia di Comolli sulle fasce.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

