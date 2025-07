Sancho Juve | l’inglese più Conceicao si può La dirigenza ha un piano per portarli entrambi in bianconero ecco la strategia di Comolli sulle fasce

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio mercato, puntando con decisione su due talenti di grande prospettiva: Jadon Sancho e Francisco Conceicao. La strategia dei dirigenti bianconeri, guidata dall'esperto Gianluca Di Marzio, mira a rafforzare le fasce con un colpo doppio, consolidando così il progetto ambizioso del club. È un piano che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della prossima stagione, aprendo nuove opportunità per i colori bianconeri.

Sancho Juve: la dirigenza bianconera ha un piano per portare a Torino sia l'esterno inglese sia Conceicao. Ecco la strategia. Il calciomercato Juve cambia pelle e si fa ancora più ambizioso. Se fino a pochi giorni fa Jadon Sancho e Francisco Conceicao erano considerati due obiettivi alternativi, ora la strategia è cambiata. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera non esclude più l'arrivo di entrambi i talenti, un doppio colpo che rivoluzionerebbe l'attacco di Igor Tudor. Ma tutto dipende da una condizione precisa. La condizione necessaria: la cessione di due esterni.

