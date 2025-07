quei baby cuori virtuali i lions aiutano il progetto per creare modellini in 3d

A Massa Carrara, il 12 luglio 2025, nasce un progetto rivoluzionario che unisce tecnologia e medicina: la creazione di modellini di cuori in 3D grazie ai "baby cuori virtuali" dei Lions. Questa iniziativa innovativa mira a migliorare la formazione dei medici e la pianificazione degli interventi cardiochirurgici, con l’obiettivo di salvare vite preziose. La collaborazione tra clinici e tecnologi apre nuove frontiere nella lotta alle cardiopatie.

Massa Carrara, 12 luglio 2025 – La stampa di cuori in 3D e la cardiochirurgia, assieme, per salvare vite preziose. La Fondazione Monasterio dell’Opa di Massa ha dato il via al progetto innovativo di realizzare cuori 3D e di impiegare quei cuori per la formazione dei medici e la preparazione degli interventi cardiochirurgici. Obiettivo salvare vite e ribadire il valore della multidisciplinarietĂ , con il lavoro fianco a fianco di clinici e ingegneri. Lo sanno bene i volontari del Lions club Pontremoli - Lunigiana che, assieme ai colleghi delle province di Massa e Lucca, hanno organizzato il concerto ‘Puccini in jazz’, a Viareggio, per raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it