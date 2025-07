Lombardia scommette sui giovani agricoltori | Confai chiede inclusione per l’agromeccanica

Lombardia punta sui giovani agricoltori con un investimento di 5,7 milioni di euro, destinato a sostenere 131 imprese agricole nell’ambito della nuova programmazione PAC. Un passo positivo che la Regione e Confai Bergamo elogiano, ma l'attenzione si sposta sull’importanza di includere anche il settore agromeccanico. Leonardo Bolis sottolinea: «Per un vero sviluppo sostenibile, bisogna coinvolgere anche chi opera nel contoterzismo». Un invito a non lasciare indietro nessuno per costruire un’agricoltura più forte e innovativa.

Con uno stanziamento di 5,7 milioni di euro, la Regione Lombardia finanzia 131 imprese agricole giovanili nell’ambito della nuova programmazione PAC. Confai Bergamo e Lombardia plaude all’iniziativa, ma lancia un appello per non lasciare indietro il comparto agromeccanico. «Bene il sostegno all’innovazione e al ricambio generazionale – dichiara Leonardo Bolis – ma occorre estendere queste misure anche a chi lavora nel contoterzismo». Secondo Enzo Cattaneo, segretario di Confai Bergamo, «una visione manageriale dell’agricoltura passa anche da un pieno riconoscimento del ruolo degli agromeccanici, fondamentali per la competitività del settore». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lombardia scommette sui giovani agricoltori: Confai chiede inclusione per l’agromeccanica

