goffredo fofi una generosa testardaggine

Goffredo Fofi incarnava una passione inarrestabile e una testardaggine generosa, sempre guidata da una gentilezza spietata. Con fermezza e rispetto, rifiutava di affrontare autori che non gli suscitavano simpatia, preferendo concentrarsi su ciò che lo ispirava davvero. La sua dedizione e integrità sono un esempio di come si possa essere fedeli ai propri principi senza rinunciare alla gentilezza. Questa sua attitudine ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano.

