Fa irruzione in un casolare e spara alla festa di compleanno di una bambina | uccisa la nonna arrestato un 70enne

Un gesto assurdo e drammatico scuote la tranquilla comunità di Marotta: un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in un casolare durante la compleanno di una bambina, aprendo il fuoco e causando una tragedia irreparabile. La nonna della festeggiata è stata uccisa, mentre la madre, gravemente ferita, lotta tra la vita e la morte. Un episodio che lascia sgomenti e richiede un'analisi approfondita per comprendere le motivazioni e le conseguenze di questa terribile vicenda.

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio a Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino: un uomo di 70 anni ha fatto irruzione in un casolare di campagna, dove era in corso la festa di compleanno di una bambina, e ha sparato contro i presenti. Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, la nonna della festeggiata sarebbe stata uccisa, mentre la mamma della bambina – colpita al volto e all'addome – è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Torrette (Ancona). La sparatoria è avvenuta intorno alle 19, quando l'uomo ha fatto irruzione armato all'interno dell'abitazione dove si stava svolgendo la festa.