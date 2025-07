Bucciantini sicuro | Ederson-Calhanoglu? Inter avrebbe centrocampo del secolo!

Marco Bucciantini analizza il momento cruciale dell'Inter, sottolineando come i recenti insuccessi richiedano una svolta decisa. Con entusiasmo, evidenzia il possibile arrivo di Ederson e la forza del centrocampo con Calhanoglu, considerato il “miglior del secolo”. La sua riflessione ci invita a credere nelle potenzialità nerazzurre, perché questa squadra ha tutte le carte in regola per ripartire più forte che mai. La strada verso il riscatto è davanti a noi.

Marco Bucciantini ha analizzato il momento dell’Inter, aggiungendo poi un commento sul potenziale impatto di Ederson in caso di trasferimento in nerazzurro. LA CONSIDERAZIONE – Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport del momento vissuto dall’Inter, sottolineando l’esigenza di mettersi alle spalle i dolori dati da sconfitte pesanti e cocenti. Di seguito il pensiero da lui espresso sul punto: «Penso sia un momento decisivo, non bisogna farsi ‘intossicare’. Le sconfitte sono veleno e complicano le analisi, ma il cammino c’è stato, si tratta di una squadra forte che ha per ora tutti i titolari». Bucciantini sul futuro dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bucciantini sicuro: «Ederson-Calhanoglu? Inter avrebbe centrocampo del secolo!»

