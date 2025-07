Posizioni Economiche ATA 2025 26 | al via i percorsi formativi da Luglio

A partire da luglio 2025, il personale ATA potrà intraprendere i nuovi percorsi formativi legati alle posizioni economiche 2025/26. Con oltre 58.800 domande presentate e quasi 57.600 ammesse, la competizione è alta. Tuttavia, le opportunità disponibili sono 46.297, distribuite tra vari profili professionali e aree operative. Scopri nel dettaglio come si articolano queste posizioni e cosa aspettarti dai prossimi mesi di formazione.

Dal mese di luglio 2025, il personale ATA inizierà i percorsi formativi legati alle posizioni economiche ATA 202526. Il Ministero ha ricevuto 58.832 domande, ma ha ammesso 57.638 candidati ai corsi. Tuttavia, le posizioni disponibili sono soltanto 46.297, distribuite tra diversi profili professionali e aree operative.

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

