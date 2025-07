Gaza la tregua è così vicina che non si vede

In un clima di tensione crescente, la tregua a Gaza sembra ormai alle porte ma ancora sfugge all’orizzonte. Mentre Netanyahu lascia gli Stati Uniti senza annunci concreti e Trump insiste su prospettive di pace, la speranza di un nuovo inizio si fa strada tra le ombre di conflitto e incertezza. La domanda che rimane è: quando finalmente vedremo una vera svolta?

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato gli Stati uniti senza alcuna dichiarazione significativa sul cessate il fuoco a Gaza. Il presidente americano Trump continua a ripetere da settimane che

