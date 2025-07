A Palmanova apre al pubblico l’esperienza del Virtualift

a palmanova apre al pubblico l’8217;esperienza del Virtualift. Nel suggestivo giardino di Palazzo Trevisan, questa innovativa attrazione multimediale trasporta i visitatori in un viaggio spettacolare tra cielo e spazio, grazie a video reali, effetti sonori e schermi LED ad alta definizione. Un’opportunità unica per vivere la città stellata come mai prima d’ora. Palmanova si prepara così a sorprendere e affascinare tutti gli appassionati di tecnologia e avventure immersive.

Nel giardino di Palazzo Trevisan (Borgo Udine 4 – Palmanova) apre al pubblico l'innovativa esperienza multimediale del Virtualift, un Ascensore Virtuale col quale sarà possibile ammirare la città stellata dal cielo, fino allo spazio, simulando la salita attraverso video reali, effetti sonori e infografiche resi realistici da schermi LED ad alta definizione e una pedana vibrante appositamente realizzati per lo scopo. Palmanova si prepara così a mostrarsi ai turisti nella sua versione più spettacolare: la veduta dall'alto. La città stellata, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, potrà finalmente essere ammirata come se si volasse sopra la sua pianta regolare racchiusa dalle fortificazioni a stella a nove punte.

"Siamo soddisfatti che i bandi della Regione abbiano giocato un ruolo importante nella realizzazione del "Virtualift". L'ascensore virtuale di Palmanova è un progetto innovativo che fa vivere un'esperienza immersiva emozionante". Così oggi @MarioAnzil

Palmanova vista dall'alto: arriva il Virtualift per ammirare la città stellata come mai prima d'ora Grazie a un ascensore virtuale con immagini reali e tecnologia immersiva, turisti e cittadini potranno finalmente ammirare Palmanova nella sua iconica forma a stella

