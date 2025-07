Marotta Pesaro Urbino entra in casa durante la festa di compleanno e spara | uccisa la cognata

Una tragica yet inquietante serata a Marotta Pesaro Urbino: durante una festa di compleanno, un uomo ha fatto irruzione e sparato, causando la morte della cognata di 44 anni e ferendo la figlia. La scena si è trasformata in un incubo, ma l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori, fermando il responsabile. Un dramma che sconvolge tutta la comunità , lasciando aperte molte domande su motivi e responsabilità .

L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro i presenti: vittima una 44enne. Ferita la figlia della donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante la festa di compleanno e spara: uccisa la cognata

