I suoi rapporti con gli artisti instabili perché mai scontati

Goffredo ha sempre incarnato il ruolo di ponte tra il mondo artistico e la sua imprevedibilità, creando rapporti intensi e mai scontati. La sua instabilità, invece di essere un difetto, si rivelava una risorsa preziosa, capace di scuotere e rigenerare le relazioni con gli artisti. Questa capacità di «terremotare» il legame ha reso il suo lavoro unico e insostituibile, dimostrando che nelle connessioni più autentiche la stabilità non è mai una certezza.

Goffredo è sempre stato un gradissimo riferimento. Quella che era forse la sua qualità più importante era l'«instabilità», ovvero la capacità di «terremotare» il rapporto con gli artisti che seguiva.

