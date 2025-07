Armi al rogo il Pkk fa sul serio

Le violente immagini di armi bruciate dal PKK segnano una svolta decisa nel loro impegno, dimostrando che questa volta il fuoco non è solo simbolico, ma concreto. Un gesto forte che apre nuovi scenari nel conflitto e nella lotta per la pace. Ma cosa spinge il PKK a questa scelta radicale? Scopriamolo insieme.

Non le hanno consegnate, non le hanno seppellite. Le armi le hanno bruciate, una ventina di kalashnikov, qualche fucile automatico e i caricatori appesi alla cintura. È sempre il fuoco . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Armi al rogo, il Pkk fa sul serio

