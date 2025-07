Operare e ricostruire il seno nella stessa seduta Alla Breast Unit è possibile

specializzata nel combinare competenza e sensibilità, offrendo alle pazienti la possibilità di operare e ricostruire il seno nella stessa seduta. Questa innovativa soluzione rappresenta un passo avanti importante nel percorso di guarigione, restituendo non solo l’aspetto estetico, ma anche un senso di normalità e fiducia. Alla Breast Unit 232 di Pistoia, il futuro si costruisce con tecnologia all’avanguardia e un cuore dedicato alla cura completa della donna.

Pistoia, 12 luglio 2025 – Per molte donne, la diagnosi di un tumore al seno segna un prima e un dopo. Un cambiamento profondo, che coinvolge il corpo, la mente e l’identità. In questo momento delicato, la possibilità di affrontare l’intervento chirurgico con la prospettiva di una ricostruzione immediata del seno non è solo una scelta medica, ma un gesto di cura profonda verso la persona. All’Ospedale San Jacopo di Pistoia, la Breast Unit si è strutturata negli anni per offrire un percorso completo e personalizzato, dove competenza, tecnologia e ascolto si intrecciano per accompagnare ogni paziente dalla diagnosi al ritorno alla normalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operare e ricostruire il seno nella stessa seduta. Alla Breast Unit è possibile

