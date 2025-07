Caldo oggi Italia in verde ma domenica torna il bollino giallo in due città

L’Italia si prepara a vivere un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, con tutte le città sotto il bollino verde oggi. Tuttavia, il clima estivo torna a farsi sentire domenica, quando Ancona e Cagliari si risveglieranno con il bollino giallo, segnale di attenzione crescente. Prepariamoci a godere del sole senza rischi, ma senza mai sottovalutare i piccoli segnali di calore intenso.

(Adnkronos) – L'Italia entra in un weekend estivo, ma con temperature senza rischi sanitari. Nell'ultimo bollettino caldo della settimana, il ministero della Salute mette il bollino verde (livello 0 di pericolo) su tutti e 27 i capoluoghi monitorati per oggi sabato 12 luglio. Domenica 13 ricompaiono invece due bollini gialli ad Ancona e Cagliari.

