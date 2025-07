Guerra ucraina l' escamotage di Trump | armi Usa a Kiev ma le fa pagare alla Nato Il segnale di Trump a Putin

Nell'ombra del conflitto in Ucraina, le mosse di Trump emergono come un intricato gioco di potere e strategia. Con il suo consueto stile, il presidente americano lascia intendere che dietro le tensioni si cela un messaggio preciso rivolto a Putin e alla NATO. La sua frase più potente, pronunciata di fronte all'attacco sui civili ucraini, racchiude in sé un avvertimento che rischia di cambiare le sorti di questa guerra: «Lo so. Vedrete cosa succederà ».

La frase piĂą forte Donald Trump la pronuncia quando gli ricordano che i droni russi hanno colpito un reparto di maternitĂ in Ucraina: «Lo so. Vedrete cosa succederà ».

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

