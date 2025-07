Fasi cruciali per il personale ATA tra graduatorie ruoli e supplenze

L’estate 2025 si prospetta come un momento decisivo per il personale ATA precario, con numerose opportunità di stabilizzazione e incarichi temporanei. Per navigare con successo tra graduatorie, ruoli e supplenze, è fondamentale conoscere le fasi chiave che garantiranno la possibilità di ottenere incarichi annuali o contratti a tempo indeterminato. Scopriamo insieme le strategie e i passaggi indispensabili per trasformare questa stagione in una svolta professionale significativa.

L’estate 2025 si presenta come un momento strategico per il personale ATA precario. Chi aspira a ottenere un incarico annuale o una nomina in ruolo dovrà seguire attentamente le diverse fasi operative che coinvolgono le graduatorie aggiornate. Graduatorie di Terza Fascia: ripubblicazioni e verifiche in arrivo Le scuole hanno iniziato a controllare i dati delle . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

