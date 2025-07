Pugni e calci alla fidanzata mentre la madre la tiene ferma | Devi fare figli non lavorare L’sms di allarme inviato dalla 17enne | Temevo mi uccidessero

All'improvviso, un'immagine agghiacciante: una ragazza di 17 anni brutalmente picchiata mentre la madre del suo fidanzato la tiene ferma. Un episodio sconvolgente che ha portato alla luce una spirale di violenza e paura, documentata anche da un sms d'allarme inviato dalla giovane. Questa storia evidenzia quanto sia cruciale intervenire tempestivamente per proteggere chi è più vulnerabile. La giustizia deve fare il suo corso per fermare questa escalation di violenza.

«Mamma, ho avuto paura che mi ammazzassero»: la giovane figlia è tenuta ferma dalla madre del suo fidanzato mentre lui la colpisce con schiaffi, pugni e calci. È questa la scena che si para di fronte agli occhi di una donna appena entrata nella casa del ragazzo della figlia 17enne. E che lei ha ricordato in aula, durante il processo al giovane imputato di lesioni e stalking, aggravati dalla minore età della vittima: «Mi è venuto un flash, ho pensato a Marco Vannini, ucciso in casa alla presenza dei genitori della fidanzata », in riferimento al delitto di Ladispoli avvenuto nel 2015. Una violenza fisica di cui la ragazza era stata vittima diverse volte, e che spesso e volentieri era accompagnata da pressioni psicologiche e minacce quando non ascoltava il fidanzato su come vestirsi o chi frequentare. 🔗 Leggi su Open.online