Strage di Cisterna Latina assolti i medici Antonietta Gargiulo | Sono scioccata Così hanno ucciso le mie figlie due volte Nessuna istituzione mi riconosce come vittima

Dopo sette anni di dolore e di battaglie legali, la vicenda della strage di Cisterna di Latina si arricchisce di un nuovo capitolo: l’assoluzione dei medici Antonietta Gargiulo, che hanno autorizzato la restituzione della pistola al carabiniere. Una sentenza che lascia sgomenti, mentre Antonietta, sopravvissuta e vittima due volte, continua a cercare giustizia per le sue amate figlie, combattendo contro un sistema che ancora sembra non riconoscere il suo dolore.

Il tribunale ha assolto i due medici che diedero l'autorizzazione alla restituzione della pistola d'ordinanza al carabiniere. Dopo sette anni dalla strage di Cisterna di Latina, Antonietta Gargiulo, sopravvissuta, continua a chiedere giustizia per le sue figlie uccise. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Strage di Cisterna Latina, assolti i medici, Antonietta Gargiulo: «Sono scioccata. Così hanno ucciso le mie figlie due volte. Nessuna istituzione mi riconosce come vittima»

Sono le parole rilasciate ai microfoni di Fanpage.it da Antonietta Gargiulo, la mamma delle due bimbe uccise dal carabiniere Luigi Capasso a Cisterna di Latina sette anni fa. Ha commentato così l'assoluzione dei due medici che diedero l'autorizzazione alla r

Strage di Cisterna, nessun colpevole. La ex moglie del carabiniere femminicida: "Vergogna" - Capasso fece fuoco contro la compagna, uccise le sue due figlie mentre dormivano e si suicidò.