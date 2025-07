Casa a fuoco nella notte Paura per un anziano trasportato in ospedale

Una notte di paura e coraggio nel cuore di La Spezia, quando un incendio divampa improvvisamente nel centro cittadino minacciando la vita di un anziano settantenne. Fortunatamente sveglio e deciso, l’uomo ha tentato di domare le fiamme provenienti dalla cucina, riportando ustioni alle mani ma salvando se stesso e l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma l’episodio lascia un messaggio forte: la prontezza può fare la differenza tra tragedia e salvezza.

La Spezia, 12 luglio 2025 – Una notte di fuoco in un palazzo del centro cittadino. Il proprietario, un settantenne, per fortuna si è svegliato ed ha evitato conseguenze ben più gravi dell’intossicazione e di alcune ustioni riportate soprattutto alle mani provocate nel tentativo di spegnere le fiamme che sono divampate dalla cucina. E’ probabile che a scatenare l’inferno all’interno dell’appartamento al terzo piano di viale Italia, all’angolo con via San Cipriano, sia stato un corto circuito provocato da un elettrodomestico. La situazione è comunque al vaglio dei vigili del fuoco che sono intervenuti poco prima delle 2 della notte tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa a fuoco nella notte. Paura per un anziano trasportato in ospedale

