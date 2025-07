A Udine  rinascerà l’ex Cinema Odeon

Udine si prepara a rinascere, trasformando l’ex Cinema Odeon in un centro culturale europeo all’avanguardia. Grazie allo studio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la città punta a creare uno spazio multidisciplinare, innovativo e inclusivo, capace di unire musica, arti visive, tecnologia e formazione. Un progetto che mira a scrivere un nuovo capitolo di cultura e sviluppo, facendo di Udine un punto di riferimento internazionale nel panorama culturale europeo.

Udine è pronta a scrivere un nuovo futuro per l’ex Cinema Odeon con un progetto che guarda all’Europa. L’idea dell’amministrazione comunale, grazie allo studio realizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, è realizzare un nuovo centro culturale ibrido, ispirato ai modelli di diverse città europee: un luogo aperto, multidisciplinare, dove musica, arti visive, tecnologia e formazione si intrecciano per generare cultura, innovazione e trasformazioni economiche. Uno spazio culturale quindi, laboratorio urbano pensato per pubblici locali e internazionali (studenti, imprese, cittadini e creativi). 🔗 Leggi su Udine20.it