Catania primo giorno di lavoro agli ordini di mister Toscano ma al centro della scena c' è il mercato

Catania apre le sue porte al primo giorno di allenamenti con mister Toscano in testa, ma il vero protagonista è il cuore pulsante della città: il mercato C 232. Tra esercitazioni leggere e primi contatti con la palla, la squadra si prepara a un nuovo capitolo, rafforzando lo spirito di gruppo. Con un organico ancora in evoluzione, tutto lascia presagire una stagione ricca di sorprese e sfide, in cui il mercato sarà il motore del successo.

MERCATO: Varone, il Catania non affonda il colpo. Il centrocampista diretto a Salerno - Il centrocampista, in uscita dall’Ascoli, non ritroverà mister Domenico Toscano. Come scrive tuttocalciocatania.com