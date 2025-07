Superman uccide nel film dc? gli appassionati sono divisi

Il nuovo film di James Gunn dedicato a Superman sta scuotendo gli appassionati, divisi tra ammirazione e controversia. La scena clou, in cui il supereroe sembra aver ucciso alcuni avversari durante uno scontro con Ultraman, ha acceso un acceso dibattito sul vero volto dell'eroismo. Questo momento cruciale mette in discussione i valori e le scelte di Superman, costringendo il pubblico a riflettere su cosa significhi essere un eroe nel mondo moderno.

Nel climax del film, superman interpretato da david corenswet sconfigge ultraman lanciandolo in un buco nero.