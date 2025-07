Caso Garlasco | Spunta nuovo Dna

Un nuovo sorprendete sviluppo scuote il caso Garlasco: un DNA inaspettato emerge da un tampone orale di Chiara, mai analizzato in 18 anni. Le tracce indicano la presenza di un uomo nella villa al momento del delitto, riaccendendo i sospetti e alimentando nuovi interrogativi. Tuttavia, il legale dei Poggi smentisce categoricamente ogni coinvolgimento. La verità si avvicina: cosa si nasconde davvero dietro questa scoperta? Continuate a seguire per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Da un tampone orale su Chiara, mai esaminato in 18 anni, emergerebbero tracce di un uomo presente nella villa al momento del delitto. Il legale dei Poggi però smentisce.

Da un tampone orale su Chiara, mai esaminato in 18 anni, emergerebbero tracce di un uomo presente nella villa al momento del delitto. Il legale dei Poggi però smentisce. di @MirellaMolinaro

