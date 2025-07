Ad Ancona la piazza di Ricci | Da qui parte il cambiamento mandiamo a casa la destra

Ad Ancona, nella piazza di Ricci, nasce il segnale di un cambiamento deciso: mandiamo a casa la destra. Matteo Ricci, figlio di una famiglia umile e cresciuto tra i valori della gavetta, si propone come voce autentica delle Marche, pronta a contrastare lo squadrismo, il denaro facile e il potere arrogante. È arrivato il momento di scrivere una nuova pagina: il futuro si costruisce insieme, partendo dal cuore della nostra comunità.

Ancona, 12 luglio 2025 – "Vengo da una famiglia umile, l'uomo di riferimento è mio nonno paterno, che per anni si è spaccato la schiena a dieci metri sotto terra nella miniera di Charleroi (in Belgio, ndr ). Underdog? Sono uno che viene dalla gavetta, cresciuto a pane e politica e rappresento così le mie Marche contro lo squadrismo, i soldi e il potere di questa destra squadrista". Matteo Ricci, candidato presidente alle regionali del prossimo autunno, affila gli artigli e inizia a fare sul serio. Nella piazza più centrale di Ancona ha chiamato a raccolta il popolo del centrosinistra dai quattro angoli delle Marche e, in parte, il popolo ha risposto.

