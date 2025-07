Calciomercato tutte le notizie di venerdì 11 luglio | Modesto nuovo dt della Juve

Il calciomercato entra nel vivo, con voci di trattative infuocate, colpi di scena e aggiornamenti in tempo reale. La Juventus annuncia Modesto come nuovo direttore tecnico, mentre Napoli e Galatasaray sono al centro di una battaglia per Osimhen. Restate con noi su Calciomercato.it, perché ogni giorno portiamo tutte le notizie più calde, dai grandi club italiani a quelli europei, per non perdervi nulla di questa emozionante sessione di mercato.

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Lorenzo Lucca (LaPresse) – Calciomercato.it Trattativa a oltranza tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen: la dirigenza turca, presente ancora a Milano, cerca il via libera degli azzurri per l’attaccante nigeriano. Intanto il Napoli accelera per Lucca, tornato nei radar dell’ Atalanta per il dopo Retegui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve

In questa notizia si parla di: calciomercato - tutte - notizie - venerdì

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

Buonanotte con le principali notizie di calciomercato di venerdì 27 giugno Vai su X

Sky Calciomercato L'Originale torna a Reggio Calabria. Da lunedì 14 a venerdì 18 luglio ogni sera in diretta dall'Arena dello Stretto La squadra capitanata dal trio dei conduttori Bonan, Di Marzio, Fayna, con alcuni ospiti eccellenti, percorrerà durante tutta la se Vai su Facebook

Calciomercato LIVE: tutte le notizie di venerdì 11 luglio; Calciomercato, le news di venerdì 31 gennaio; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di venerdì 4 luglio.