Chiusura dell' auricola in cosa consiste l' intervento per prevenire l' ictus cui si è sottoposto Mauro Coruzzi in arte Platinette

Dopo aver affrontato due ictus, Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha deciso di sottoporsi a un intervento innovativo: la chiusura dell’auricola sinistra. Questa procedura mira a prevenire future complicanze cardiache e ischemiche, riducendo i rischi di nuovi eventi cerebrovascolari. Ma in che cosa consiste esattamente questa operazione e quando è consigliata? Scopriamo insieme i dettagli di questa soluzione salvavita.

Mauro Coruzzi ricoverato per un intervento di chiusura dell'auricola dopo i due ictus ischemici del 2023 e 2025 - Mauro Coruzzi, noto come Platinette, si trova ricoverato per un intervento di chiusura dell’auricola atriale, una procedura fondamentale per prevenire futuri ictus nei pazienti con fibrillazione atriale.

