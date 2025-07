Tributo nella storia dei Reds | Il Liverpool ritira la maglia numero 20 di Diogo Jota

Il Liverpool rende omaggio a uno dei suoi eroi più amati, ritirando la maglia numero 20 di Diogo Jota in memoria della tragica scomparsa del calciatore e di suo fratello. Un gesto simbolico che testimonia l’affetto e il rispetto della tifoseria nei confronti di un atleta che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei Reds. Il tributo tra storia e sentimento rafforza il legame profondo tra club e giocatore, ennesima testimonianza di come il calcio possa essere anche solidarietà e memoria.

In seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello, il Liverpool ha annunciato la decisione di ritirare la maglia numero 20.

